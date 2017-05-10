مرض قاتل يفتك بنصف المصابين به في غرب أفريقيا (تقارير طبية).

موسكو 10 مايو 2017(وال)-كشفت تقارير طبية صادرة عن هيئة الرقابة الروسية اليوم الاربعاء انتشار مرض قاتل يفتك بنصف المصابين به في غرب أفريقيا. واوضح العلماء أن المرض القاتل يتسبب بالحمى والقيء والإسهال وينتقل إلى المصابين عبر الأغذية أو المياه الملوثة . ووفقا للمعلومات الواردة عن هيئة الرقابة الروسية فقد تم تسجيل 28 إصابة بهذا المرض في ليبيريا وحدها ولقي 12 مصابا به حتفهم كما أن جميع التحاليل التي أجريت على المصابين أكدت خلو أجسادهم من عدوى الإيبولا القاتلة. يذكر أن منظمة الصحة العالمية وعددا من المنظمات الأخرى باشرت تحقيقاتها لمعرفة أصل هذا المرض وأسباب انتشاره في حين أكد الخبراء التابعون للمركز الروسي للبحوث ومكافحة الأمراض السارية في غينيا استعدادهم لتقديم جميع المساعدات اللازمة ,وأوضحوا في بيان أن "الوضع تحت السيطرة حاليا ".