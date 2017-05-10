هيئة الأسرى الفلسطينيين تدعو للتدخل العاجل لإنقاذ حياة المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

غزة 10 مايو 2017(وال)-حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من سقوط قتلى بين الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم (24) على التوالي بعد التدهور الخطير الذي طرأ على الأوضاع الصحية للعشرات من المضربين عن الطعام. ودعت الهيئة في بيان اليوم الاربعاء منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى وحماية الأسرى الفلسطينيين المضربين عموما من الإجراءات التعسفية والاستهتار لسلطات الاحتلال الاسرائيلي. وقال عبدالناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة ان كافة الأسرى المضربين عن الطعام منذ السابع عشر من أبريل الماضي يعيشون ظروفا مأساوية ويتعرضون لمعاملة لا إنسانية ويعانون من إعياء وإرهاق وتعب شديد. وأضاف أن إدارة السجون الإسرائيلية بدأت قمعها للمضربين منذ اليوم الأول وبشكل غير مسبوق وصعدت من إجراءاتها التعسفية والقمعية بحقهم خلال الأيام القليلة الماضية وتتعمد إيذاءهم جسديا ونفسيا بمشاركة عدد من الأطباء الإسرائيليين وحولوا عيادات السجون والمستشفيات الميدانية التي أقاموها وسيلة للضغط والمساومة بهدف كسر الإضراب وجعلوا من تقديم الدواء لعلاج المرضى شرطا لإنهاء إضرابهم الأمر الذي أدخل العشرات من المضربين عن الطعام في مرحلة الخطر الشديد.