كوريا الجنوبية تخطر بعثاتها الدبلوماسية بأداء واجباتها على أكمل وجه والتأهب ضد المخاطر .

سيول 10 مايو 2017 (وال)- أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الاربعاء أنها أخطرت بعثاتها الدبلوماسية بضرورة الالتزام بأداء واجباتها المهنية على أكمل وجه والتأهب ضد المخاطر الأمنية الخارجية. وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أنها "أخطرت جميع بعثاتها الدبلوماسية بالخارج بضرورة القيام بمهامها كما يجب في ظل انطلاق الإدارة الجديدة بالبلاد ببدء الرئيس مون جيه إن لمهامه بعد فوزه في الانتخابات التي جرت أمس والتأهب ضد المخاطر الأمنية الخارجية". وشهدت كوريا الجنوبية إجراء انتخابات تكميلية مبكرة لشغل الفراغ في منصب الرئيس الذي نتج عن إقالة بارك كون هيه من منصبها كرئيسة للبلاد في 10 مارس الماضي بسبب تورطها في فضيحة فساد مدوية شملت أيضا صديقتها المقربة تشوي سون شيل. وذكرت الخارجية أيضا أنها أبلغت البعثات الدبلوماسية الخارجية المعتمدة لدى جمهورية كوريا الجنوبية بنتائج الانتخابات الرئاسية والتي نتج عنها تولي مون جيه إن منصب رئيس كوريا الجنوبية على الفور. يذكر أن الرئيس الجديد مون جيه ان أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمعية الوطنية جونج سيه كيون في وقت سابق اليوم.