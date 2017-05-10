رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم (الجولة الأولى - المجموعة ب) - أهلي طرابلس يلتقي اتحاد الجزائر .

الجزائر, 10 مايو 2017 ( وال )- يلتقي فريق الاهلي بطرابلس مع فريق اتحاد الجزائر يوم الجمعة القادم بملعب 5 جويلية وذلك في اطار الجولة الأولى من دور المجموعة لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم . وسيقود المباراة التي تنطلق عند الساعة السابعة بتوقيت ليبيا طاقم تحكيمي تونسي , يتكون من الحكم الرئيسي " يوسف سرايري " و مساعديه " أنور حميلة " و " محسن بن سالم " . وفي إطار نفس الجولة , سيواجه فريق " الزمالك " المصري ضيفه الزيمبابوي " كابس يونايتد " يوم الجمعة 12 مايو , على الساعة التاسعة ليلا بملعب برج العرب بمصر . وسيدير هذا اللقاء الحكم الإيفواري " دينيس ديمبيلي " , بمساعدة مواطنه " أشيمي هيرمان " أرتير ميلان أغي " والغاني " عيسى يايا " . وسيتأهل متصدر المجموعة والوصيف إلى الدور ربع النهائي . ...( وال )...