مصادر اعلامية : مقتل ( 16 ) إرهابيا من تنظيم داعش في قصف للطيران العراقي شمال العراق .

بغداد 10 مايو 2017 ( وال )- افادت مصادر اعلامية عراقية بمقتل ( 16 ) إرهابيا من تنظيم داعش الإرهابي اليوم الأربعاء في غارات جوية نفذتها القوات الجوية العراقية شمال العراق. واوضحت خلية الإعلام الحربي العراقي في بيان لها أن طائرات تابعة للقوات الجوية العراقية نفذت عدة ضربات تمكنت خلالها من القضاء على 4 عناصر من تنظيم داعش كانوا يحاولون استهداف القوات الأمنية والمناطق المحررة في حي الرفاعي بالساحل الايمن لمدينة الموصل . وأضاف البيان أن الضربات الجوية أسفرت أيضا عن مقتل 6 عناصر من التنظيم في حي 17 تموز بالإضافة إلى تدمير سيارة مفخخة ومخزن أسلحة وذخيرة" ، موضحا أن الطائرات دمرت معملا لتفخيخ السيارات في قضاء تلعفر ما أدى إلى مقتل 6 مسلحين". وفي السياق ذاته قتل مدنيان جراء انفجار عبوة ناسفة داخل حقل زراعي شرق بعقوبة غرب العراق . وعثرت القوات الأمنية على ورشة لتصنيع العبوات الناسفة غرب العاصمة بغداد ودمرتها كما عثرت على عبوات ناسفة وقذائف صاورخية وقنابل يدوية في مناطق متفرقة جنوب المدينة . ...( وال )...