مصادر اعلامية : ألمانيا تداهم أربع ولايات بحثا عن أشخاص يشتبه في صلتهم بتنظيم داعش .الأربعاء ، 10-05-2017 - 15:04:00

برلين 10 مايو 2017 ( وال )- نفذت الشرطة الألمانية اليوم الاربعاء حملة مداهمات في أربع ولايات استهدفت أشخاصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي . ونقلت مصادر اعلامية عن مواقع إعلامية أنه تم تفتيش المنازل والممتلكات في " بافاريا " برلين " ساكسونيا " وساكسونيا " أنهالت خلال العملية تمت قبل فجر اليوم . وأضافت المصادر أن حملة المداهمات تهدف إلى البحث عن ثلاثة من المشتبه فيهم يعتقد أن اثنين منهم ينتميان لتنظيم داعش الإرهابي والثالث مؤيد للتنظيم فيما لم يتم إجراء أي اعتقالات. ...( وال )....

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