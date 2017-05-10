دراسة علمية تكشف عن علاج جديد لمشكلة الشيب والصلع.

لندن 10 مايو 2017 ( وال ) - كشفت دراسة علمية إلى توصل العلماء إلى علاج لمشكلة الشيب والصلع الذي يعاني منها الكثيرمن الأشخاص. وذكرت صحيفة "ديلي تيليجراف " البريطانية أن العلاج الجديد عبارة عن كريم أومرهم يعمل على علاج الصلع وإيقاف تحول الشعر إلى اللون الأبيض، وسيكون متاحًا للبيع قريباً. وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اكتشاف الخلايا المسؤولة عن إنتاج الشعر بالصدفة خلال قيام الباحثين الأمريكيين بمحاولات التواصل لعلاج السرطان، ومن الممكن أن تعالج الشيخوخة وأسبابها أيضًا. وأوضح العلماء أن الاكتشافعبارة عن نوع من البروتينات يسمى كروكس 20 ، يقوم بالاندماج مع خلايا الجلد لتتحول هذه الخلايا إلى الشعر، ووجدوا أيضا خلايا جذعية تؤثر وتغير من لون الشعر وأطلقوا عليها "إس سي إف"، وتم إجراء التجارب علي الفئران التي تحول لون شعرها إلى اللون الأبيض. ...( وال ) ...