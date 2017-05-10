مركز الحمراء لإيواء المهاجرين بغريان يرحل (257) مهاجرا غير شرعي إلى نيجيريا .

غريان 10 مايو 2017 (وال) - أكد مركز الحمراء لإيواء المهاجرين غير الشرعيين بغريان ترحيله لـ(257) مهاجرا غير قانوني إلى دولة نيجيريا عبر مطار معيتيقة الدولي . وأفاد مدير مكتب الإعلام بمركز الإيواء "ميلاد الساعدي" وكالة الأنباء الليبية بأن المرحّلين جميعهم يحملون جنسية دولة نيجيريا وليست لديهم أي أوراق ثبوتية . وأوضح " الساعدي" أن عملية الترحيل تمت بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة ، وسفارة نيجيريا لدى ليبيا ، مشيراً إلى أنه من بين المرحلين عدد من النساء . ..(وال -غريان)..