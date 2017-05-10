وزير الإقتصاد يبحث مع مراقبي المناطق وصندوق موازنة الأسعار اجراءات توفير السلع الغذائية بالجمعيات.

طرابلس10 مايو 2017 ( وال ) - اجتمع وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق الوطني الدكتور" ناصر الدرسي" مع مراقبي الاقتصاد بالمناطق ومراكز الخدمات الاقتصادية ومدير صندوق موازنة الأسعار وبعض مدراء الإدارات بديوان الوزارة . وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات المتخدة لتوفير السلع الغذائية المزمع تزويدها عن طريق صندوق موازنة الأسعار وذلك ليتم توزيعها للمواطنين عبر الجمعيات التعاونية . كما تم تعريف المراقبين بالمنظومة الالكترونية المعدة لتسجيل المساهمين بالجمعيات وبواسطة الرقم الوطني للحفاظ قدر الإمكان على توزيعها للمواطنين الليبيين وللحد من تهريبها والمتاجرة بها. وقد تم الاتفاق على عدة إجراءات سيتم توضيحها عما قريب ، حيث أكد الوزير ومدير صندوق الموازنة على توفير السلع في الجمعيات قُبيْل شهر رمضان المبارك لتوزع على كافة المواطنين. ....( وال )...