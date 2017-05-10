جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا ببنغازى / إحتفال .

بنغازى 10 مايو 2017م ( وال )- نظمت جمعية اصدقاء المعاقين ذهنيا ببنغازي صباح اليوم احتفال بمناسبة اختتام العام الدراسى 2016 - 2017 بمركز ابداعات الطفل والارشاد الاسري , وتضمنت فاعاليات الاحتفال على تقديم العديد من الفقرات الغنائيه والرقصات الشعبيه والشعريه التى قدمها الاطفال والشباب من ذوى الاعاقة الذهنيه. كما تم خلال الأحتفال توزيع شهائد النجاح على الطلاب والطالبات البالغ عددهم 187 طالب وطالبه الذين تلقو العديد من الخدمات التعليمية شملت تعليم مهارات القراءه والكتابه وتعليم التربية الاسلامية وتعلم الحساب والتربيه الفنية والتربية الموسيقية والتربية الرياضية والمهارات الاجتماعية والاعمال والاشغال اليدوية وبرامج التدبير المتزلى للفتيات .. كما قدمت خدمات شملت برامج تعديل السلوك وتعلم النطق والتركيز والانتباه وتنمية المهارات وبرامج تواصل بصرى , وشارك فى الاحتفال روضه قلعة الطفل فرع بنغازى. ...( وال)... .