الإستعداد للدورة (12) لمهرجان طرابلس للمالوف برعاية الهيئة العامة للثقافة.



طرابلس 10 مايو 2017 ( وال )- نظم مكتب الثقافة طرابلس وبالتعاون مع

المركز القومي للبحوث ودراسات الموسيقى العربية مساء أمس ندوة بعنوان ( إضاءات حول مهرجان المالوف ).

وحضر اعمال الندوة مدير مكتب الثقافة طرابلس \" وسيم البوراوي\" ومدير المركز القومي \" فتحية قشوط\" ومدير إدارة التوثيق والإعلان بالمركز القومي للبحوث ودراسات الموسيقى العربية \"أحمد دعوب\"وعدد من مشائخ فن المالوف والمتخصصين في هذا المجال ولفيف من

المهتمين والأساتذة والموسيقيين .

وتهدف الندوة التى عقدت بمقر المجمع الثقافي بالدعوة الإسلامية لتسليط

الأضواء حول فاعليات مهرجان طرابلس للمالوف ولغرض تبادل الآراء والأفكار

للرقي بهذا الحدث الفني .

وأكد مدير المركز \"وسيم البوراوي \" على أهمية هذا الحدث الفني وإبرازه

بالشكل اللائق به مؤكدا حرصه على انتظام المهرجان كحدث ثقافي يقام كل عام

للإطلاع على الحصاد الفني للفرق الفنية وللمبدعين والمواهب في هذا المجال

ومحطة للتباري والمنافسة لتشجيع العمل الثقافي الداخلي .

واضاف ان هذه الدورة تعتبردورة متميزة وذلك من ناحية فتح باب

التعاون المشترك بين ثقافة طرابلس والمركز القومي للبحوث ودراسات

الموسيقى العربية .

وأعرب الأستاذ أحمد دعوب على ان الحدث الفني الهام الذي نحن بصدد

الاستعداد له لإقامة الدورة الثانية عشر لمهرجان طرابلس للمالوف والذي

سيقام في منتصف أغسطس القادم نسعى من خلاله لتقديم المهرجان بصورة فاعلة وحلة جديدة ومتطورة ومختلفة عن الدورات السابقة .

وقال \" دعوب\" سنحاول خلال هذه الدورة تقديم الافضل والأروع ، وأهم ما نصبو إليه هو تثبيت وتحديد شهر أغسطس كموعد ثابت لإنطلاق المهرجان .

...( وال )...