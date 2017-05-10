الإستعداد للدورة (12) لمهرجان طرابلس للمالوف برعاية الهيئة العامة للثقافة.
الأربعاء ، 10- 05- 2017 - 12:23:00
\n طرابلس 10 مايو 2017 ( وال )- نظم مكتب الثقافة طرابلس وبالتعاون مع \nالمركز القومي للبحوث ودراسات الموسيقى العربية مساء أمس ندوة بعنوان ( إضاءات حول مهرجان المالوف ).\nوحضر اعمال الندوة مدير مكتب الثقافة طرابلس \" وسيم البوراوي\" ومدير المركز القومي \" فتحية قشوط\" ومدير إدارة التوثيق والإعلان بالمركز القومي للبحوث ودراسات الموسيقى العربية \"أحمد دعوب\"وعدد من مشائخ فن المالوف والمتخصصين في هذا المجال ولفيف من \nالمهتمين والأساتذة والموسيقيين .\nوتهدف الندوة التى عقدت بمقر المجمع الثقافي بالدعوة الإسلامية لتسليط \nالأضواء حول فاعليات مهرجان طرابلس للمالوف ولغرض تبادل الآراء والأفكار \nللرقي بهذا الحدث الفني .\nوأكد مدير المركز \"وسيم البوراوي \" على أهمية هذا الحدث الفني وإبرازه \nبالشكل اللائق به مؤكدا حرصه على انتظام المهرجان كحدث ثقافي يقام كل عام\nللإطلاع على الحصاد الفني للفرق الفنية وللمبدعين والمواهب في هذا المجال\nومحطة للتباري والمنافسة لتشجيع العمل الثقافي الداخلي .\n واضاف ان هذه الدورة تعتبردورة متميزة وذلك من ناحية فتح باب \nالتعاون المشترك بين ثقافة طرابلس والمركز القومي للبحوث ودراسات \nالموسيقى العربية .\nوأعرب الأستاذ أحمد دعوب على ان الحدث الفني الهام الذي نحن بصدد \nالاستعداد له لإقامة الدورة الثانية عشر لمهرجان طرابلس للمالوف والذي \nسيقام في منتصف أغسطس القادم نسعى من خلاله لتقديم المهرجان بصورة فاعلة وحلة جديدة ومتطورة ومختلفة عن الدورات السابقة .\nوقال \" دعوب\" سنحاول خلال هذه الدورة تقديم الافضل والأروع ، وأهم ما نصبو إليه هو تثبيت وتحديد شهر أغسطس كموعد ثابت لإنطلاق المهرجان . \n...( وال )...