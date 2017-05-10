قسم المرور والتراخيص ببلدية المرج ينظم محاضرات توعوية .

بنغازى 10 مايو 2017 (وال ) - ضمن برتامج الأحتفالت باليوم العالمى للمرور والأسبوع العربى للمرور نظم قسم المرور والتراخيص ببلدية المرج محاضرات توعوية تخصصية فى مجال عمل المرور ونشاطه. واشتمل برنامج المحاضرات عدة محاور لترشيد وتوعية المواطنين بآداب وقواعد المرور، وتوضيح وإرشاد مستخدمي المركبات الآلية حول استعمال حزام الأمان، وعدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة وتجنب السرعة الزائدة عند قيادة المركبة الآلية وأخطار عدم احترام الإشارات الضوئية. ....( وال )....