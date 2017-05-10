اِتفاقية عَمل مُشترك بين مَركز بحوث الخِبرة القَضائية ومَركز البحوث والدّراسات في جَامعة طبرق .

بنغازى10 مايو 2017(وال ) - بحضور عدد من موظفي مركز الخبرة القضائية في طبرق وعدد من فريق مركز البحوث والدراسات العلمية في جامعة طبرق عقد صباح يوم أمس الثلاثاء في مركز الخبرة القضائية والبحوث بمدينة طبرق اجتماعاً موسعاً ضم رئيس المركز المستشار القضائي الدكتور عمر الحجازي، ورئيس مركز البحوث والدراسات العلمية في جامعة طبرق الدكتور مهند المجبري الاجتماع تناول تفعيل اتفاقية عمل مشترك مع مركز بحوث الخبرة القضائية ومركز البحوث والدراسات في جامعة طبرق. وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع تناول إنشاء معمل مشترك بين الجهتين لغرض دعم البحث العلمي. ....(وال )...