حَقل البيضاء النفطى التّابع لشَركة الخَليج العَربي للنفط يعود إلى العَمل .

بنغازى10 مايو 2017 (وال ) - أعلنت شركة الخليج العربى للنفط أن ( حقل البيضاء47 ) التابع للشركة عاد إلى العمل صباح يوم أمس الثلاثاء بعد توقف استمر لأربع سنوات متواصلة. وقال مدير حقل البيضاء خالد عثمان إن العمل استأنف بشكل رسمي إعتبارا من يوم أمس الثلاثاء بالحقل بمعدل عشرة آلاف برميل يومياً، لافتاً إلى أنه تم استكمال عمليات الصيانة في الحقل بجهود العناصر الوطنية في الشركة. واوضح أنه تم إزالة الضغوط الزائدة الناتجة من فترة التوقف وقد تم البدء في الضخ من محطة الكتلة وبعدها سيتم تشغيل المحطة رقم واحد. وقال عمران الزوي المتحدث باسم أجوكو- فى تصريح إعلامى إن حقل البيضاء كان ينتج 14 ألف برميل يومياً قبل توقف الإنتاج بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والحصار المفروض على الصادرات وتضرر البنية التحتية. وقال إنه من المتوقع أن يجرى تصدير 60 ألف برميل من النفط مخزنة في صهاريج في حقل البيضاء في الوقت الحالي نظراً لأن الحقل بدأ في ضخ النفط مجدداً, مشيرا الى ان أجوكو الشركة التي تتخذ من شرق البلاد مقراً لها والتابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، تصدر النفط بشكل طبيعي عبر مينائي الحريقة والزويتينة . ....(وال )...