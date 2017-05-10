قطاع الصحة بسرت يتسلم شحنة مستلزمات دوائية طبية من جهاز الامداد الطبى .

سرت 10 مايو 2017(وال)- تسلم قطاع الصحة بسرت امس شحنة مستلزمات طبية ودوائية مقدمة من جهاز الامداد الطبى فرع الوسطى مخصصة للمراكز والوحدات الصحية ببلدية سرت . وأوضح مدير ادارة الخدمات الصحية بسرت الدكتور خليفة محمد عبد الفتاح لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت ان الشحنة الطبية الدوائية التى تم استلامها تكفى مركزين صحيين وهى اول شحنة دوائية يتم استلامها خلال العام الجارى 2017 من جهاز الامداد الطبى . وناشد وزارة الصحة وجهاز الامداد الطبى والمنظمات الدولية والصليب الاحمر والهئية الدولية الطبية بتوفير دعم صحى وشحنات دوائية للمرافق الصحية البالغ عددها اكثر من 30 مركز ووحدة صحية ومجمع عيادات حتى تتمكن من تأدية عملها الانسانى ومعالجة المرضى المترددين . ... (وال-سرت)...