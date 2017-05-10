مدير مكتب الثقافة الخمس يجتمع مع مدراء الأقسام والوحدات بالمكتب .

الخمس 10 مايو 2017 ( وال ) - عقد مدير مكتب الثقافة الخمس أمس الثلاثاء اجتماعا بمقر المكتب مع مدراء الأقسام والوحدات بالمكتب . وخصص الاجتماع لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل اليومي بالمكتب وايجاد آلية لتفعيل دور المراكز الثقافية وجعلها منارات للثقافة والأدب اضافة إلى مناقشة الاستعداد لإقامة سهرات رمضانية خلال أيام الشهر الكريم . وتم في الاجتماع اقتراح تكريم عدد من مبدعي هذه المدينة في الشأن الثقافي ، إلى جانب مناقشة موضوعات تهم الشأن الثقافي بالبلدية . ...(وال الخمس)...