منتزه المرح العائلي بالخمس يقيم مهرجان ايام الاسرة .

الخمس 10 مايو 2017 ( وال ) - أقام منتزه المرح العائلي بالخمس خلال اليومين الماضين مهرجان ايام الاسرة بحضور عميد البلدية ومدير مكتب الشؤن الاجتماعية الخمس وممثلين عن وزارتي الحكم المحلي و المالية بحكومة الوفاق ومدير مكتب الثقافة بالخمس وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وعدد كبير من أهالي المدينة . وتخلل المهرجان افتتاح أجنحة المعرض المتنوع بالموروث الثقافي وبإبداعات شباب المدينة في فنون الخط والرسم وتنسيق الزهور والاكلات الشعبية والخيمة التراثية وحملة اقراء . ووجه الحضور الشكر وتقدير للسادة للمؤسسين لهذا المنتزه على حسن التنظيم والرعاية للمناشط الاسرية التي تأتي من ضمن اهتماماتهم . ...(وال الخمس)...