المجلس البلدي زليتن يلتقي بفريق مبادرة إرساء السلام في ليبيا .

زليتن 10 مايو 2017 ( وال ) - إطلع المجلس البلدي زليتن على مبادرة إرساء السلام في ليبيا التي قدمها فريق المبادرة برئاسة نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور " عوض البرعصي " . وأوضح رئيس الفريق الدكتور " عوض البرعصي " في لقائه مع عميد البلدية المكلف " مصطفى بن عائشة " وعضوي المجلس البلدي " ميلاد الصداعي " و" نضال الدوكالي " اليوم الاربعاء بديوان البلدية أن المبادرة لاتضع حلولاً ولكنها تحاول أن تجمع جميع الأطراف والمكونات حول طاولة واحدة. وأشار " البرعصي " في معرض حديثه إلى أن التواصل مع المجلس البلدي زليتن والمجالس الآخرى تأتي بهدف شرح المبادرة وبيان أهمية الدور الذي تضطلع به المجالس البلدية لحماية النسيج الإجتماعي وتقديم الخدمات للمواطنين ودعم جهود إرساء المجتمعية في البلاد. ولفت إلى أن الفريق كانت له جلسات إجتماع ونقاش مع عدد من أعيان المناطق وممثلين عن التكتل الفدرالي الإتحادي وحراك العودة للشرعية الدستورية وأطراف الصراع والحرب وممثلين عن المكونات الثقافية وممثلين عن المهجرين والنازحين في الداخل والخارج ، منوهاً إلى ان الفريق يشدد على الإتجاه السلمي لمعالجة كل الخلافات والإختلافات. من جانبه أكد عميد البلدية المكلف السيد " مصطفى بن عائشة " على أن المجلس البلدي زليتن دائماً مع أية مبادرة من شأنها جمع الليبيين ودعم السلم المجتمعي في البلاد . ونوه إلى أن المجلس كان له دور وجهود مصالحة في عدد من المبادرات والمساعي من بينها مبادرة السلام بين قبيلتي التبو والطوارق التي احتضنتها مدينة زليتن بالإضافة إلى التواصل المستمر مع البلديات المجاورة لوضع ميثاق حسن الجوار والتعايش السلمي .