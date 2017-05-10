واشنطن تبحث حظر أجهزة الكمبيوتر على متن الطائرات القادمة من أوروبا.

واشنطن 10 مايو 2017 (وال) - تعكف الولايات المتحدة الأمريكية على توسيع الاجراء المتعلق بحظر أجهزة الكمبيوتر على متن الطائرات المتوجهة الى أراضيها ليشمل الدول الاوربية ، حسبما نقلته مواقع إعلامية. وقال المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي "ديفيد لابان" إن "الوزارة توشك على اتخاذ قرار توسيع حظر أجهزة الكمبيوتر مع اقتراب العطلة الصيفية" .. مضيفا أنه تم "تحذير شركات الطيران التي تسير رحلات بين أوروبا والولايات المتحدة من إمكانية تنفيذ هذه الخطوة". وكانت واشنطن قد أعلنت شهر مارس الماضي حظر إدخال أجهزة الحواسيب المحمولة والألواح والألعاب الإلكترونية إلى مقصورات الركاب للرحلات الجوية المباشرة القادمة من عدد من دول إفريقيا والشرق الأوسط .. مبررة ذلك بحماية الأمن القومي الأمريكي. .. ( وال ) ..