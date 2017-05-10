اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولى تسير قافلة مساعدات انسانية لسرت .الأربعاء ، 10-05-2017 - 11:22:00

سرت 10 مايو 2017 ( وال )- سيرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولى أمس الثلاثاء قافلة مساعدات انسانية خصصتها للعائلات القاطنة بالمنطقة السكنية الثانية بسرت التى تعتبر أكبر الاحياء السكنية كثافة بالمدينة . وشملت المساعدات الانسانية ( 680 ) حصة اغاثية متكونة من مواد غذائية ومواد تنظيف وأغطية وحفاظات اطفال ، مقدمة من الهيئة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر فرع مصراته ولجنة إرجاع العائلات سرت . وكانت لجنة الأزمة قد قامت في المدة الماضية بتوزيعات مماثلة بمناطق رقم 3 وحي 700 والغربيات وجارف جنوب سرت . ...(وال سرت)...

الأكثر قراءة في وال

وزارة الحكم المحلي : العمل جار لتسجيل كافة الليبيين وتخصيص أرقام لهم بالجمعيات الاستهلاكية.
\" سيالة \" ينفي صحة مايتداول بخصوص اصدار قرارات ايفاد للعمل بالخارج لابناء \" الناكوع \" .
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا