اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولى تسير قافلة مساعدات انسانية لسرت .

سرت 10 مايو 2017 ( وال )- سيرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولى أمس الثلاثاء قافلة مساعدات انسانية خصصتها للعائلات القاطنة بالمنطقة السكنية الثانية بسرت التى تعتبر أكبر الاحياء السكنية كثافة بالمدينة . وشملت المساعدات الانسانية ( 680 ) حصة اغاثية متكونة من مواد غذائية ومواد تنظيف وأغطية وحفاظات اطفال ، مقدمة من الهيئة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر فرع مصراته ولجنة إرجاع العائلات سرت . وكانت لجنة الأزمة قد قامت في المدة الماضية بتوزيعات مماثلة بمناطق رقم 3 وحي 700 والغربيات وجارف جنوب سرت . ...(وال سرت)...