البنتاغون ترفع موازنة برنامج الاستخبارات العسكرية إلى 5ر18 مليار دولار.

واشنطن 10 مايو 2017 (وال) - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" عن رفعها موازنة برنامج الاستخبارات العسكرية لعام 2017 من 8ر16 إلى 5ر18 مليار دولار أمريكي ، بحيث تشمل الموازنة الجديدة "تمويلا إضافيا" للبرنامج . وقالت الوزارة في بيان لها إن "هذا الرقم الجديد لا يعرض الأنشطة السرية للخطر داخل برنامج الاستخبارات العسكرية" .. مشيرة إلى أنها لن تكشف أي أرقام أخرى خاصة بالبرنامج أو تفاصيله لأسباب متعلقة بالأمن القومي . ويشير برنامج الاستخبارات العسكرية إلى برامج أو مشاريع أو أنشطة الإدارات العسكرية التي تحصل على استخبارات بمفردها من أجل التخطيط وشن العمليات العسكرية التكتيكية من قبل القوات المسلحة الأمريكية ، ويعمل بشكل متوازي مع برنامج الاستخبارات القومية. .. ( وال ) ..