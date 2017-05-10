المؤسسة الوطنية للنفط تحتفل باليوم العالمي للقياس.

طربلس 10 مايو 2017 ( وال )-يصادف 20 مايو من كل عام اليوم العالمي للقياس وخلال هذه السنة تم تسجيل أسم دولة ليبيا وللمرة الثالثة في قائمة الدول التى تحتفي بعلم القياس وإدراج شعار المؤسسة الوطنية للنفط على" البوستر" الموحد لليوم العالمي للقياس، وبرعاية من المؤسسة الوطنية للنفط وبالتنسيق مع المكتب الدولي للمقاييس والأوزان والمنظمة الدولية للقياس القانوني وفريق اليوم العالمي للقياس ,تحتفى الادارة العامة للتفتيش والقياس بهذه المناسبة بإقامة إحتفالية تكريم للرعيل الأول من المؤسسين لعمليات قياس النفط والغاز بالإضافة الى ورشة عمل تتضمنها تقديم عروض فنية حول تقنيات القياس المختلفة يقدمها مجموعة من المهندسين بإدارة التفتيش وذلك يوم 21/5/2017 بمدينة راس لانوف. وأسهاماً من المؤسسة الوطنية للنفط بتطوير عمليات قياس النفط والغاز تضع المؤسسة عملية القياس من أولوياتها القصوى حفاظاً على الثروة النفطية وذلك برفع درجات الدقة بمنظومات القياس و بتدريب العاملين في هذا المجال وتلتزم بتطبيق كافة المعايير الدولية التى من شأنها ضمان كافة حقوق الاطراف المتعاملة بعمليات القياس. ....( وال )....