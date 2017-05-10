مجلس النواب ومجلس النواب المغربي يشكلان لجنة برلمانية مشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

الرباط 10 مايو 2017 ( وال) - اتفق مجلس النواب ومجلس النواب المغربي على تشكل لجنة برلمانية مشتركة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بين رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح" ورئيس مجلس النواب المغربي "حبيب المالكي" بمقر مجلس النواب المغربي بالعاصمةالمغربية الرباط الاثنين الماضي . وحسب الموقع الاعلامي لمجلس النواب أن "عقيلة " و" المالكي " بحثا خلال هذا اللقاء الجهود المبذولة من الأطراف الدولية والإقليمية لتقريب وجهات النظر بين الاشقاء الليبيين لحل الازمة الليبية ، بالاضافة إلى عدد من القضايا التي تخص البلدين. ...( وال ) ...