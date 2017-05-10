المجلس الرئاسي يصدر بيان بشأن تصريحات وزير الخارجية المفوض .
الأربعاء ، 10- 05- 2017 - 10:41:00
\n\n طرابلس 10 مايو 2017( وال )- جدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني\nتاكيده أنه ليس طرفاً في الأزمة الليبية الراهنة ، وقد جاء نتيجة اتفاق \nسياسي كأحد المؤسسات التي من مهامها لم الشمل وتوحيد الصف وخدمة \nالمواطنين عبر حكومة وفاق تمهد الطريق لقيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة \nتنهي الاستحقاق الدستوري وتحتكم إلى صندوق الاقتراع .\n وأضاف المجلس في بيان له اصدره أمس بشأن تصريحات وزير الخارجية \nالمفوض والأوضاع الراهنة أن المجلس الرئاسي قد نأى بنفسه عن التجاذبات \nوالمساومات السياسية ، وتنحصر مطالبه من المؤسسات الشرعية الأخرى \nالمنبثقة عن الاتفاق السياسي أن تلتزم بالاستحقاقات المنصوص عليها ، ومن \nبينها وأهمها حسم تعيينات المناصب السيادية والمدنية والعسكرية العليا ، \nوالتي أوضحت بنود الاتفاق آليات تحديدها. \n ونبه المجلس الرئاسي في بيانه كل مسؤول في حكومة الوفاق من مغبة \nالخروج عن هذا النهج والسياق ، والالتزام بما ورد في الاتفاق السياسي .. \nمؤكد أنه لا يمكن اختزال الوطن في حكومة أو مجلس أو هيئة أو جماعة أو \nتجمع أو شخص .\n ودعا الجميع للتهدئة وعدم الانجرار وراء الفتن وإعطاء الفرصة \nللمتربصين بالوفاق لإسقاط مشروع المصالحة في هذه الأوقات الحرجة .\n واوضح المجلس في بيانه ان الوطن للجميع وينهض بجهد الجميع ، ولا يمكن\nأن يتم المساومة على حساب دماء وشهداء ثورتنا المجيدة ثورة السابع عشر من\nفبراير . \n \n ... ( وال )...\n\n