البدء في استكمال مشروع خط المياه أوجله اجخره بعد توقف دام لثلاثة سنوات .

اجخره 10 مايو 2017 ( وال ) -من ضمن الاعمال التي تم الاتفاق عليها بين المجلس البلدي اجخره و المؤسسة الوطنية للنفط هو استكمال مشروع خط المياه المغذي للمدينة الممتد من خط النهر الصناعي الي مدينة اجخرة. هذا وقد باشرت شركة السارة الخضراء المنفذه لهذا المشروع عملها بعد توقف دام مدة ثلاث سنوات وسينجز المشروع خلال شهر تحت أشراف مكتب المتابعة بهيئة الاسكان بطرابلس وستقوم المؤسسة بسداد القيمة المستحقة للمشروع فور تقديم المستخلصات كاملة. ....( وال )....