مقتل 22 شخصا على الأقل وإجلاء المئات جراء العواصف القوية التي ضربت الهند .

نيودلهي 10 مايو 2017 (وال) - أعلنت السلطات الهندية مقتل 22 شخصا على الأقل وإجلاء المئات من الضحايا والمنكوبين بسبب العواصف القوية التي ضربت مناطق في شمال وشرق البلاد أمس الثلاثاء . ونقلت وسائل إعلام محلية عن المسؤول عن إدارة هيئة الكوارث في ولاية "بيهار" قوله إن العواصف القوية المصحوبة بالرياح العاتية والبرق أسفرت عن مقتل 15 شخصا في ولاية بيهار شرق البلاد معظمهم من الفلاحين والمشردين ، فيما لقي سبعة اخرون مصرعهم في ولاية أوتار براديش في الشمال. وأوضح المسؤول أن "عددا من الضحايا لقوا مصرعهم بسبب تعرضهم للصواعق ، بينما لقي الباقون مصرعهم في حوادث متفرقة مثل سقوط الأشجار والانهيارات التي لحقت بالدور السكنية" . وأضاف المصدر ذاته أن الرياح القوية التي ضربت المنطقة منذ أول أمس الاثنين تسببت في إتلاف المحاصيل الزراعية وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات الخاصة والعامة ، وتعطيل شبكة الإمداد بالطاقة الكهربائية ، كما أدت إلى شلل في حركة المرور . .. ( وال ) ..