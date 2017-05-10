الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد.الأربعاء ، 10-05-2017 - 09:19:00

سيئول 10 مايو 2017 ( وال) - أدى الرئيس الكوري الجديد مون جيه-إن اليمين الدستورية صباح اليوم رئيسا للبلاد خلفا للرئيسة كون باك هيه التي تم عزلها في فضيحة فساد. وذكرت وكالة "يونهاب" ان نتائج الفرز أظهرت حصول المرشح مون جيه إن عن الحزب الديمقراطي الليبرالي على 41.08% من إجمالي الأصوات، متفوقا بفارق ساحق على منافسه هونغ جون بيو عن حزب كوريا للحرية المحافظ الذي حصد 24.03%. وفي اول تصريح له قال الرئيس الكوري الجنوبي الجديد مون جاي-ان بعد دقائق على تنصيبه الاربعاء انه مستعد لزيارة كوريا الشمالية، وسط اجواء من التوتر مع بيونغ يانغ.

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