لقاء موسع حول تنفيذ مشروع التعليم الإلكتروني .

طرابلس 10 مايو 2017( وال )- ناقش وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني "عثمان عبدالجليل" أمس الثلاثاء مع ممثلين عن شركة (جلوبال ايديوكشن )الايرلندية الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والشركة بشأن تنفيذ مشروع التعليم الإلكتروني. و تم خلال اللقاء الذي حضره رئيس ديوان المحاسبة "خالد شكشك" ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نعمان الشيخ" ووكلي وزارة التعليم "عادل جمعة" و"أيمن القماطي" و مستشارة النائب "أحمد معيتيق"، "هند شوبار". مناقشة الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل وزارة التعليم بشأن حلحلة المشاكل والصعوبات التي تعيق استكمال هذا المشروع. وتم الاتفاق خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان المحاسبة على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين وزارة التعليم و ديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والجهة المنفذة للمشروع لدراسة وتقييم المشروع والتشاور فيما يخص بعض الملاحظات الواردة بتقريري لجنة متابعة المشروع بالوزارة وتقرير ديوان المحاسبة بالخصوص ، وإعداد تقرير نهائي بجدوى اعادة تفعيل المشروع من عدمه. ...( وال )...