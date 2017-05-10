الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 10 مايو 2017( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . ملخص عام . طقس مستقر اليوم على اغلب مناطق الشمال بينما تسجل درجات الحرارة ارتفاع ملحوظ على مناطق غرب ليبيا بداية من يوم الغد . رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد الى شرقية فجنوبية شرقية تنشط يوم الخميس على اغلب المناطق مما تسبب فى اثارة الاثربة والغبار ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (22- 25) درجة مئوية على المناطق الساحلية ومابين (26- 30) درجة مئوية على الدواخل وتسجل ارتفاع ملحوظ بداية من يوم الغد . بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة أحيانا بينما تكون اليوم جنوبية غربية على الجغبوب تتحول يوم الخميس الى شرقية فشمالية شرقية خفيفة السرعة ودرجات الحـرارة القصوى تتراوح مـابين (22 -27) درجة مئوية ومـابين (34 -39) درجة على جالو والجغبوب . الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة السماء صافية تتكاثر صباح اليوم على اقصى مناطق الجنوب والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعــة تتحول من يوم الغد إلى جنــوبية شــرقية على اغلب المناطق ودرجـــات الحـــرارة القصوى تتــــراوح مـــابين (29-35) درجة مئوية وتصل الى (37) درجة على غات وتسجل ارتفاع من يوم الغد. الكفرة-تازربو-السرير السماء صافية إلى قليلة السحب على السرير وتازربو والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول مساء اليوم الى شمالية غربية فشمالية معتدلة الى نشطة السرعة أحيانا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (37-40) درجة مئوية وتسجل انخفاض يوم الغد . ...( وال)...