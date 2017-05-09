المجلس الاعلى للدولة يصدر قرارا بتشكيل لجنة تعديل الاتفاق السياسي .

طرابلس 9 مايو 2017...(وال) - اصدر رئيس المجلس الاعلي للدولة \"عبد الرحمن السويحلي \" قرارا يقضي باعتماد تشكيل لحنة تعديل الاتفاق السياسي .

ونصت المادة الاولي من هذا القرار بتشكيل لجنة بالمجلس الرئاسي للدولة تسمي \"لجنة تعديل الاتفاق السياسي \"تتكون من 13 عضوا من اعضاء المجلس برئاسة عضو مجلس الدولة السيد\"موسى فرج صالح \" .

فيما اوكلت المادة الثانية من هذا القرار للجنة الاختصاص بدارسة وتقييم واعداد المقترحات والتعديلات الضرورية للاتفاق السياسي ، بالاضافة الى مهام التوافق مع محلس النواب خسب ما حاء في نصوص الاتفاق السياي المادة \"12 \"من الاحكام الاضاقية .

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