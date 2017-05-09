\" سيالة \" يلتقي بالجزائر مبعوث الاتحاد الافريقي لليبيا .

الجزائر 09 مايو 2017 ( وال ) - اجتمع وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني \" محمد سيالة \" مع المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا \" جايكا كيكويتي \" وذلك على هامش مشاركته لمؤتمر دول جوار ليبيا الذي عقد بالعاصمة الجزائر أمس .

وأفاد المكتب الاعلامي بالوزارة وكالة الانباء الليبية ان الاجتماع تناول آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا و المبادرات المطروحة لحل الأزمة و تحقيق الوفاق الوطني المنبثق عن أتفاق الصخيرات لتحقيق السلام و الوئام في ليبيا و أنهاء الأزمة لتحقيق الرخاء للشعب الليبي .

و أشار بأن هذا اللقاء يأتي تمهيدا لزيارة المبعوث الافريقي لليبيا هذا الأسبوع .



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