\\\" سيالة \\\" يلتقي بالجزائر رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بليبيا .

الجزائر 09 مايو 2017 ( وال ) - التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني \\\" محمد سيالة \\\" رئيسة بعثة الأتحاد الأوروبي بليبيا \\\" بيتينا موشايد \\\".\

و بحسب المكتب الاعلامي للوزارة - فقد أكدت \\\" موشايد \\\"خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة الجزائرية على هامش مشاركتهم في اجتماع دول جوار ليبيا حرص الأتحاد الأوروبي على دعم المجلس الرئاسي وجهوده لتحقيق الوفاق الوطني .\

وأشارت بأن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم والمساعدة لليبيا وتطوير التعاون بالمجالات المختلفة .\

و من جانبه أشاد \\\" سيالة \\\" بدور الاتحاد الأوروبي ودعمه لليبيا مثمنا الجهود الأوروبية المبذولة لحل الأزمة الليبية و مساعدة الشعب الليبي لتجاوز الأزمة الحالية الراهنة.\

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