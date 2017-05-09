وزارة الخارجية والتعاون الدولي تنفي اقتحام مقرها وتؤكد انها تمارس مهامها من مقرها بشكل اعتيادي .
الثلاثاء ، 09- 05- 2017 - 17:55:00
طرابلس 09 مايو 2017 ( وال ) - نفي المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية والتعاون الدولى بحكومة الوفاق الوطني الأخبار المتداولة عن اقتحام مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس .\nوأكد في تصريح له تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه مساء اليوم الثلاثاء أن الوزارة تمارس مهامها من مقرها الرسمي بشكل اعتيادي .\nوجدد المكتب الإعلامي للوزارة مناشدته لجميع مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي ( الفيسبوك ) بعدم نقل أي أخبار أو تصريحات غير رسمية ، مشددا على أن حجم الأخبار المزورة و سرعة انتشارها تفرض على الجميع ضرورة الإلتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية فقط وتحري الدقة وعدم نشر الشائعات .\nوأشار المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي التزامه بنشر كافة المعلومات الرسمية والتصريحات الخاصة بالوزارة مباشرة عبر الوسائل الإعلامية الرسمية .\n\n...( وال )...