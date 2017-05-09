وزارة الخارجية والتعاون الدولي تنفي اقتحام مقرها وتؤكد انها تمارس مهامها من مقرها بشكل اعتيادي .

طرابلس 09 مايو 2017 ( وال ) - نفي المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية والتعاون الدولى بحكومة الوفاق الوطني الأخبار المتداولة عن اقتحام مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس .

وأكد في تصريح له تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه مساء اليوم الثلاثاء أن الوزارة تمارس مهامها من مقرها الرسمي بشكل اعتيادي .

وجدد المكتب الإعلامي للوزارة مناشدته لجميع مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي ( الفيسبوك ) بعدم نقل أي أخبار أو تصريحات غير رسمية ، مشددا على أن حجم الأخبار المزورة و سرعة انتشارها تفرض على الجميع ضرورة الإلتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية فقط وتحري الدقة وعدم نشر الشائعات .

وأشار المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي التزامه بنشر كافة المعلومات الرسمية والتصريحات الخاصة بالوزارة مباشرة عبر الوسائل الإعلامية الرسمية .



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