النمسا تعلن تنفيذ عمليات ترحيل واسعة بين اللاجئين المرفوضة طلباتهم .

فيينا 9 مايو 2017 (وال)- اعلنت وزارة الداخلية النمساوية اليوم الثلاثاء قيامها بعمليات ترحيل واسعة النطاق بحق اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم وذلك خلال الفترة الممتدة بين يناير وابريل من العام الجاري. وأضافت في احصائية نشرتها بموقعها على الانترنت ان الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017 شهدت عمليات ترحيل فاقت عام 2016 بنسبة قدرها 77 في المئة موضحة أنه تم ترحيل 2300 لاجئ بحلول نهاية ابريل الماضي بينما كان هذا العدد لا يتجاوز نحو 1300 لاجئ العام الماضي. وبالاضافة الى عمليات الترحيل الاجبارية غادر حوالي 1500 شخص البلاد بشكل طوعي الامر الذي يعني أن ما مجموعه تقريبا 3800 لاجئ غادروا النمسا في الثلث الأول من عام 2017. وتأتي عمليات ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء وصدور قائمة (الدول الآمنة) وإدراجها بقانون اللجوء النمساوي ووفقا لذلك سيتم ترحيل اللاجئين الذين ينتمون إلى دول تلك القائمة وبينها دول في شمال افريقيا مثل الجزائر وتونس والمغرب بسبب الصعوبات التي تواجه النمسا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها منذ عام 2015 والذين تجاوز عددهم 90 ألف لاجئ. وكان المستشار النمساوي كريستيان كيرن قال في وقت سابق انه لا تتوفر وسائل امام اوروبا للسيطرة على أزمة الهجرة واللجوء باستثناء اقامة مخيمات اللاجئين خارج حدود أوروبا لكن هذا الخيار لايزال يصطدم بمعارضة وتحفظ عدد كبير من الدول المصدرة للاجئين.