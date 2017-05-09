رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يختتم زيارته الى الجزائر .

الجزائر 9 مايو 2017 (وال) - اختتم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فايز السراج " اليوم الثلاثاء زيارته الى الجزائرالمندرجة في إطار التشاورالدائم بين البلدين قصد التوصل الى حل سلمي دائم للازمة. وكان في توديع السراج بمطار هواري-بومدين الدولي الوزير الاول عبد المالك سلال بحضور وزيرالشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية "عبد القادر مساهل" . وحسب وكالة الانباء الجزائرية التقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " اليوم الثلاثاء بالعاصمة الجزائرية الوزير الأول الجزائري "عبد المالك سلال بحثا "الوضع في ليبيا و التطورات الأخيرة التي طرأت على هذا الملف". وكان السراج قد أكد في تصريح صحفي خلال وصوله صباح اليوم الى الجزائر العاصمة أن زيارته "تندرج في إطار اللقاءات المستمرة بين الجزائر و ليبيا" منوها بجهود الجزائر لإيجاد حلول ناجعة للازمة في ليبيا" مؤكدا على "العلاقة الوثيقة" التي تجمع بين البلدين". كما ذكر السراج بزيارة الوزير الجزائري "عبد القادر مساهل"مؤخرا الى ليبيا والتي وصفها ب"الناجحة" مؤكدا أنها كانت خطوة محل ترحيب و تقديروتعبرعن العلاقات الحقيقية بين الاشقاء العرب. وجاءت زيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني حسب الوكالة الجزائرية , عقب إلتئام اشغال الاجتماع الوزاري ال 11 لدول جوار ليبيا الذي احتضنته الجزائر يوم امس والذي عرف ترحيا ليبياوامميا بالنتائج التي تمخضت عنه, مع التأكيد على اهتمام وتمسك هذه الدول بأمن واستقرار ووحدة أراضي ليبيا وتناغم أهلها ومواصلتها في نفس الوقت مرافقة الشعب الليبي في مناشدته للسلام مجددين رفضهم "القاطع" للحل العسكري للأزمة في ليبيا وكذا لأي تدخل عسكري أجنبي لانعكاسات سلبية على ليبيا و دول الجوار و المنطقة بأكملها. ...( وال ) ...