"محمد عماري" يستقبل سفير تركيا لدى ليبيا.

طرابلس 9 مايو 2017 (وال) - استقبل عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني ،وزير شؤون المجالس المتخصصة "محمد عماري زايد " ، ظهر اليوم الثلاثاء، بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس ، سفير تركيا لدى ليبيا " أحمد روغان" . وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي ، بالإضافة إلى مناقشة عودة الشركات التركية الى ليبيا لاستكمال المشاريع المتعاقد عليها ، خاصة في قطاعي الكهرباء والطاقة ومشروعات النقل. وأكد السفير التركي، على عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين، مجددا دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني وحرصها على تحقيق الاستقرار والتنمية للشعب الليبي . ..(وال)..