وكيل وزارة التعليم "عادل جمعة" : الامتحانات النهائية لسنوات النقل ستجرى في الـ 28 من مايو الجاري.

طرابلس 9 مايو 2017 (وال) - أكد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني " عادل جمعة " ان الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل ستجرى في يوم الـ 28 من مايو الجاري وذلك حسب التعديل الجزئي لمواعيد الدراسة الذي اجرته الوزارة . وأوضح الوكيل - في تصريح نقلته الوزارة على صفحتها الرسمية - بأن تقديم موعد الامتحانات من يوم 11 يونيو القادم إلى 28 مايو الجاري هو لحرص الوزارة على التحصيل العلمي للطلبة وذلك بعد التشاور مع مسؤولي التعليم بالبلديات والخبراء المختصين . ودعا وكيل الوزارة ، المعلمين والمعلمات بالمحافظة على سير الامتحانات ومواعيدها وان يراعوا مصلحة الطالب في مؤسسته التعليمية وان يستكملوا المناهج حسب الخطة الدراسية الموضوعة. هذا وطالب وكيل وزارة التعليم " عادل جمعة " في كتاب وجهه أمس الاثنين , لمسؤولي التعليم بالبلديات بضرورة التقيد التام بالمواعيد المحددة للامتحانات من قبل الوزارة, مبيناً أنه سوف تتخذ الاجراءات القانونية المناسبة حيال كل مخالف لقرارات الوزارة. يذكر أن وزارة التعليم قد قامت بتعديل جزئي لمواعيد الدراسة والامتحانات وفقا لقرار وزير التعليم رقم (750) لسنة 2017. ..(وال)..