ورشة عمل في طرابلس بعنوان "الدبلوماسية الليبية الواقع والطموح".

طرابلس 9 مايو 2017 (وال) - نظم مركز البحوث والدراسات الأفريقية بالتعاون مع المنتدى الليبي للشؤون الخارجية ، اليوم الثلاثاء بطرابلس ، ورشة عمل بعنوان "الدبلوماسية الليبية الواقع والطموح " وذلك بحضور عدد من المهتمين بالشؤون الخارجية والدبلوماسية ومؤسسات المجتمع المدني. وتهدف الورشة، الى رفع الوعي وتعميق إدراك الرأي العام بالقضايا الاستراتيجية وتسخير القدرات والخبرات الوطنية في المجالات ذات الصلة بالعمل الخارجي . وركزت كلمتي المنتدى الليبي للشؤون الخارجية، ومركز البحوث والدراسات الأفريقية في مستهل الورشة، على طرح المشكلات وتشخيصها واقتراح الحلول القريبة والمتوسطة، التي تساعد القيادة السياسية في تحديد اتجاهات العمل عبر الاستئناس برأي المختصين. وقدمت خلال الورشة عدة ورقات منها ورقة عامة بعنوان مسيرة وزارة الخارجية في نصف قرن قدمها المنتدى الليبي للشؤون الخارجية، وورقة بعنوان الدبلوماسية الليبية للدكتور أحمد الأطرش، بالإضافة إلى ورقة بعنوان الدبلوماسية الاقتصادية للدكتور نوري بريون، فضلا عن ورقة بعنوان الدبلوماسية والنفط ، قدمها الدكتور الصغير القماطي. ..(وال)..