سفيرة امريكا بالجزائر تؤكد على ضرورة تشجيع الشراكة الجزائرية الأمريكية في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي و السياحة والشباب.

تلمسان 9 مايو 2017 ( وال ) - أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر جوان بولاتشيك اليوم الثلاثاء بتلمسان على ضرورة تشجيع الشراكة الجزائرية الأمريكية في قطاعات التعليم العالي و البحث العلمي و الفلاحة و السياحة و الشباب. ودعت السفيرة الامريكية خلال لقاء مع والي الولاية ساسي أحمد عبد الحفيظ إلى "تشجيع التعاون بين البلدين في مجال البحث العلمي و تبادل الخبرات العلمية و الاستثمار في مجال النسيج و الصناعات التقليدية من خلال بروتوكولات التعاون الموقعة بين البلدين". وقالت بعد متابعتها لعرض عن فرص الاستثمار بتلمسان أن " الولاية تتمتع بمؤهلات هامة تسمح بتدعيم الشراكة بين البلدين ", مشيرة إلى أنها " ستجرى محادثات مع مسئولي 30 شركة أمريكية شاركت مؤخرا في معرض الجزائر للفلاحة لجلب تقنيات حديثة و استغلالها لتطوير مختلف أصناف الفلاحة وتسويق المنتوج". و بخصوص محاربة الإرهاب أشادت السفيرة الأمريكية بتجربة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب و التصدي للجريمة خاصة خلال معاناتها المريرة في العشرية السوداء وأشارت إلى " أن برنامج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعم هذه السياسة ". وقد زارت الدبلوماسية الأمريكية بتلمسان الحظيرة الوطنية لهضبة لالة ستي للوقوف على مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة و المحيط المندرجة في مخطط كابدال المدعم من طرف هيئة الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي كما زارت القطب الجامعي ببوهناق بالمنصورة الذي يتوفر على أزيد من 20 معهدا من بينها المعهد الافريقي للطاقات المتجددة. ...( وال ) ...