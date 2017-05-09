صندوق النقد يحذر من تراجع نمو الاقتصاد الآسيوي.

طوكيو 9 مايو 2017 (وال) - اعتبر صندوق النقد الدولي في تقرير صدر اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد الآسيوي يواجه ضبابية "كبيرة" ومخاطر تراجع النمو نتيجة بسبب السياسات التجارية الحمائية في العالم لاسيما في الولايات المتحدة. وأوضح الصندوق في تقريره المعنون " النظرة المستقبلية الاقتصادية لآسيا والمحيط الهادي" بأن "التحول المحتمل تجاه الحماية التجارية من جانب شركاء تجاريين رئيسيين ينطوي أيضا على خطر شديد على المنطقة ويهدد تراجع التجارة الدولية لآسيا على نحو خاص نظرا لنسبة انفتاحها الكبيرة على التجارة ومشاركتها الهامة في سلاسل الإمدادات العالمية". وتناقش مختلف الحكومات الآسيوية منذ فترة كيفية مواجهة تحدي الحماية التجارية في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واحتمال زيادة تكلفة التمويل مع تسريع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة. وكان صندوق النقد الدولي رفع في أبريل الماضي توقعات النمو لمنطقة آسيا والمحيط الهادي إلى 5,5 % بينما كانت تشير التوقعات السابقة الصادرة في اكتوبر المنصرم إلى معدل نمو 5,4 % في حين أبقى على توقعات النمو ل2018 دون تغيير عند 5,4 %. وبلغ معدل النمو في المنطقة 5,3% في 2016. من جهة اخرى دعا صندوق النقد الدولي في نفس التقرير القوى الاقتصادية الآسيوية إلى أن تتعلم من تجربة اليابان وتتحرك مبكرا للتعامل مع التزايد السريع للسكان المتقدمين في السن محذرا من أن دولا في المنطقة مهددة بأن "تشيخ قبل أن تصبح غنية". واعتبر الصندوق بأن التركيبة السكانية في آسيا سمحت بتحقيق أرباح كبيرة في العقود السابقة لكن عدد المسنين الذي ينمو بسرعة سيشكل "عبئا" على النمو. وقال التقرير "قد يكون التكيف مع التقدم في العمر تحديا خاصا بالنسبة لآسيا حيث يصبح السكان الذين يعيشون في ظل مستويات متدنية نسبيا للدخل في كثير من مناطق الإقليم متقدمين في العمر بسرعة". ومن المتوقع أن يصبح معدل النمو السكاني لآسيا منعدما بحلول عام 2050 حسب التقرير الذي أشار أيضا أن نسبة السكان في فئة 65 عاما أو أكثر ستزداد بسرعة وستقترب من نسبة تعادل مرتين ونصف مستواها الحالي بحلول نفس العام.