قوات الأمن الأفغانية تقتل 71 مسلحا في عمليات عسكرية.

كابول 9 مايو 2017 ( وال) - قالت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الثلاثاء إن قوات الأمن الأفغانية "اتخذت على عاتقها تطهير المقاطعات المضطربة من المسلحين وقتلت 71 مسلحا في العمليات الأخيرة". وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم ان قوات الدفاع الوطني الأفغانية وقوات الأمن شنت عمليات تطهير في مقاطعات مضطربة عديدة خلال ال24 ساعة الماضية وقتلت 71 مسلحا وأصابت 35 آخرين واعتقلت سبعة آخرين. وذكر البيان أن قوات الأمن "عثرت أيضا على أسلحة وصادرتها" ولم يذكر البيان ما إذا كان هناك أي خسائر في جانب قوات الأمن. وأبطل المسلحون أيضا مفعول قنابل وألغام أرضية عديدة على جانب الطرق خلال الغارات التي تم شنها في 17 مقاطعة من مقاطعات البلاد البالغ عددها 34 مقاطعة وفقا للبيان. وكثفت قوات الأمن الأفغانية عملياتها الأمنية ضد المسلحين مؤخرا مع اقتراب فصلي الربيع والصيف المعروفين بفصلي القتال في هذا البلد.