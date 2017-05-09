قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيا غالبيتهم من الأسرى المحررين .

رام الله(الضفة الغربية) 9 مايو 2017 (وال)-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 15 فلسطينيا غالبيتهم من الأسرى المحررين, وذلك في مداهمات تركزت في مدينة دورا,جنوب الضفة الغربية وهي إحدى مدن محافظة الخليل. واوضحت مصادر اعلامية ان شابين فلسطينيين اصيبا بجروح خلال مواجهات اندلعت, عند منتصف الليل الليلة, مع قوات الاحتلال, في بلدة عزون شرق قلقيلية وتم علاجهما ميدانيا. وأصيب فتى بالرصاص الحي في قرية النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله, تخللها إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل غازية. وفي قضاء الخليل, أفادت مصادر محلية باعتقال قوات الاحتلال أسرى محررين من منازلهم. و في قضاء نابلس, اعتقلت قوات الاحتلال فجرا, شابا ونفذت عمليات دهم وتفتيش صادرت خلالها محتويات عدد من المنازل بالمدينة كما ,اقتحمت مخيم بلاطة شرق المدينة, وداهمت عدة منازل ومحلات.