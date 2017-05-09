سعر سلة خامات "أوبك" يرتفع الى 87ر46 دولار للبرميل.

فيينا 9 مايو 2017 (وال)- أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم الثلاثاء أن سعر سلة خاماتها ال 13ارتفع يوم أمس الاثنين بواقع 31 سنتا ليستقر عند 87ر46 دولار للبرميل بعد أن كان 56ر46 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي . وذكرت نشرة وكالة أنباء "أوبك" أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان في حدود 76ر40 دولار للبرميل . وكانت مصادر من المنظمة قد أكدت أمس الاثنين بأن الدول الأعضاء ومنتجون من خارجها يدرسون حاليا تمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي من الخام لتسعة (9) أشهر أخرى أو أكثر لتفادي زيادة في الإنتاج قد تؤثر على أسعار النفط في الأسواق العالمية. يذكر أن أوبك وروسيا ومنتجون آخرون من خارج المنظمة قد اتفقوا العام الماضي على خفض الإنتاج ب 8ر1 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من يناير 2017.