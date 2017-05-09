النفط يتماسك في إنتظار الإعلان عن المخزونات الأمريكية.

لندن 9 مايو 2017 (وال) - عرفت أسعار النفط اليوم الثلاثاء ارتفاعا طفيفا رغم الضغوط من مخاوف تباطؤ الطلب وارتفاع إنتاج الخام في الولايات المتحدة والثقة في قدرة أوبك على إعادة السوق إلى التوازن. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا إلى 54ر49 دولار للبرميل بما يفوق أدنى مستوى خلال الجلسة والذي بلغ 18ر49دولار في حين وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا إلى 64ر46 دولار للبرميل. ومن المنتظر أن توفر البيانات الأسبوعية الأمريكية الخاصة بإنتاج الخام والمخزونات علاوة على التقارير الشهرية المعنية بالعرض والطلب والصادرة عن أوبك وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع صورة تفصيلية بشأن مدى سرعة انخفاض المخزونات العالمية.