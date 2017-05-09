شؤون اللاجئين تعرب عن قلقها إزاء غرق 245 مهاجرا في البحر المتوسط.

جنيف 9 مايو 2017 (وال)-أعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء عن قلقها إزاء معلومات تفيد بغرق قاربين في البحر المتوسط يومي الجمعة والأحد الماضيين يحملان نحو 245 مهاجرا كانوا في طريقهم إلى إيطاليا. وأكدت المتحدثة باسم المفوضية سيسيل بويلي في مؤتمر صحفي عقدته اليوم بالعاصمة السويسرية جنيف أن "معلومات وردت خلال ال24 ساعة الاخيرة تفيد بغرق قاربين يحملان 240 مهاجرا في البحر الابيض المتوسط بينما كانوا متوجهين الى السواحل الايطالية" مما أثار قلق المفوضية. وقالت بويلي إن "الحادث الأول وقع ليلة الجمعة الماضية عندما غرق زورق مطاطي بعد ساعات من الإبحار يحمل على متنه 132 شخصا تم إنقاذ 50 منهم في بوزالو بصقلية يوم الأحد فيما اعتبر 82 شخصا في عداد المفقودين. وأضافت بأن الحادث الثاني وقع يوم الأحد الماضي حيث تم إنقاذ امرأة و6 رجال من قبل حرس السواحل الليبي فيما يعتبر 163 مهاجرا في عداد المفقودين. وأشارت المتحدثة إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعتقد أنهم ماتوا أو اختفوا أثناء محاولتهم العبور إلى إيطاليا قد ارتفع إلى أكثر من 1300 شخص منذ بداية العام حيث استخدم أكثر من 43 ألف مهاجر وطالب لجوء طريق وسط البحر المتوسط للوصول إلى إيطاليا.