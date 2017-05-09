روسيا والولايات المتحدة تبحثان شروط تطبيع العلاقات بين البلدين وقضايا الاستقرار الاستراتيجي في العالم.

موسكو 9 مايو 2017 (وال) - أجرى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف مباحثات مع نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية توماس شانون تطرت إلى إمكانية استئناف الحوار بين الجانبين بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي في العالم. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن مباحثات ريابكوف وشانون ركزت على عدد من القضايا الثنائية كما أنها تناولت إمكانية استئناف الحوار بين الجانبين بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي في العالم. وأوضح البيان أنه "من أجل تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن يجب إزالة العديد من المطبات الحادة التي تركتها إدارة باراك أوباما السابقة التي خرقت القوانين الدولية من خلال مصادرتها منشآت البعثات الدبلوماسية الروسية على الأراضي الأمريكية رغم أنها تعتبر ملكا للحكومة الروسية وتتمتع بحصانة دبلوماسية كاملة". وكانت إدارة الرئيس أوباما قد فرضت في نهاية ديسمبر الماضي عقوبات ضد 9 مؤسسات وشركات وأفراد في روسيا بما في ذلك ضد "الاستخبارات العسكرية" و" جهاز الأمن الفدرالي" مبررة ذلك "بتدخل هذه الهيئات في الانتخابات الأمريكية والضغط على الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في روسيا".