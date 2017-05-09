ألمانيا تمنع الأتراك المتواجدين على أراضيها من التصويت لصالح عقوبة الإعدام .

برلين 9 مايو 2017 (وال) - أكدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم الثلاثاء إن بلادها لن تسمح للرعايا الاتراك المتواجدين على أراضيها بالتصويت في أي استفتاء يتعلق بإعادة تفعيل عقوبة الاعدام. ونقلت مواقع إعلامية عن ميركل قولها " ألمانيا لن تسمح للسفارات والقنصليات التركية بأن تصبح لجان اقتراع في استفتاء على إعادة تفعيل عقوبة الاعدام في تركيا " ، مضيفة بأن كافة دول الاتحاد الاوربي تحظر هذه العقوبة. وأضافت المستشارة الالمانية "من المهم القول بأننا نرفض تماما الاستفتاء على عقوبة الاعدام على أراضينا". وكانت تركيا قد ألغت عقوبة الاعدام في 2004 في إطار مساعيها للانضمام الى الاتحاد الاوربي وقال الرئيس الطيب اردوغان بأنه سيوافق على إعادة تفعيلها في حال تنظيم استفتاء. ويمكن لتركيا أن تجري استفتاء في مقر قنصلياتها وسفاراتها بالخارج للحصول على أصوات نحو 1.5 مليون تركي مقيم خارج الوطن. للإشارة فان المانيا سمحت للأتراك الشهر الماضي بالتصويت في استفتاء حول اصلاحات دستورية سمحت بانتقال البلاد من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي.