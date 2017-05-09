إنتاج ليبيا من النفط يقترب من 800 ألف برميل يوميا بعد إعادة تشغيل حقلي الشرارة والفيل .

لندن 9 مايو 2017 (وال ) - ارتفع إنتاج ليبيا من النفط الخام مقتربا من 800 ألف برميل يوميا مع زيادة البلد العضو في أوبك الإمدادات من حقلي الشرارة والفيل النفطيين اللذين عادا للإنتاج حديثا . ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر ليبي بقطاع النفط قوله إنه وببلوغ الانتاج 792 ألف برميل يوميا يصبح إنتاج ليبيا النفطي الأعلى منذ 2014 ويزيد بنحو 30 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الماضي . من جانبه قال المتحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط " أجوكو " " عمران الزوي " إن حقل البيضاء النفطي الواقع شرق ليبيا استأنف انتاجه اليوم الثلاثاء بعد أربع سنوات من التوقف وإنه يضخ 10 آلاف برميل يوميا. واوضح " الزوي " بأن حقل البيضاء كان ينتج 14 ألف برميل يوميا قبل توقف الإنتاج بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والحصار المفروض على الصادرات وتضرر البنية التحتية. واضاف ذات المسؤول إن من المتوقع أن يجرى تصدير 60 ألف برميل من النفط مخزنة في صهاريج بحقل البيضاء في الوقت الحالي نظرا لأن الحقل بدأ في ضخ النفط مجددا. وأكد " الزوي " إن " أجوكو" الشركة التي تتخذ من شرق البلاد مقرا لها والتابعة للمؤسسة الوطنية للنفط تصدر النفط بشكل طبيعي عبر مينائي الحريقة والزويتينة. ...( وال ) ..