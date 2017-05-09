السراج يؤكد على عمق العلاقات الوثيقة التي تربط بلاده والجزائر .
الثلاثاء ، 09- 05- 2017 - 15:01:00
\n\nالجزائر 9 مايو 2017 ( وال ) - أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق \nالوطني \" فايز السراج\" اليوم الثلاثاء على\"العلاقة الوثيقة تربط بلاده \nبالجزائر وهذا ما ترجمته الزيارة التي قام بها مؤخرا \"مساهل\" إلى لليبيا \nوالتي وصفها بالناجحة .\n جاء ذلك في تصريح\" لسراج \"عقب وصوله للجزائر في زيارة عمل تدخل ضمن \nاطار التشاورالدائم بين البلدين نقلته وكالة الانباء الجزائرية .\n \n وأضاف \"السراج \" في تصريحه قائلا إن زيارة \" مساهل\" الى ليبيا مؤخرا \nكانت محل ترحيب وتقديرتعبرعن العلاقات الحقيقية بين الاشقاء العرب.\n وعن زيارته للجزائر قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق \nالوطني إنها \" تندرج في إطار اللقاءات المستمرة بين البلدين ، منوها \nبالجهود التي تبذلها الجزائرلإيجاد حل سلمي للازمة الليبية.\n كما أشار في تصريحه إلى أنه سيقوم خلال هذه الزيارة باجراء محادثات \nمع المسؤوليين الجزائريين تتناول عدة موضوعات وصفها بالهامة. \n ...( وال ) ...