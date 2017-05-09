السراج يؤكد على عمق العلاقات الوثيقة التي تربط بلاده والجزائر .





الجزائر 9 مايو 2017 ( وال ) - أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني \" فايز السراج\" اليوم الثلاثاء على\"العلاقة الوثيقة تربط بلاده

بالجزائر وهذا ما ترجمته الزيارة التي قام بها مؤخرا \"مساهل\" إلى لليبيا

والتي وصفها بالناجحة .

جاء ذلك في تصريح\" لسراج \"عقب وصوله للجزائر في زيارة عمل تدخل ضمن

اطار التشاورالدائم بين البلدين نقلته وكالة الانباء الجزائرية .



وأضاف \"السراج \" في تصريحه قائلا إن زيارة \" مساهل\" الى ليبيا مؤخرا

كانت محل ترحيب وتقديرتعبرعن العلاقات الحقيقية بين الاشقاء العرب.

وعن زيارته للجزائر قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني إنها \" تندرج في إطار اللقاءات المستمرة بين البلدين ، منوها

بالجهود التي تبذلها الجزائرلإيجاد حل سلمي للازمة الليبية.

كما أشار في تصريحه إلى أنه سيقوم خلال هذه الزيارة باجراء محادثات

مع المسؤوليين الجزائريين تتناول عدة موضوعات وصفها بالهامة.

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