رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يترحم على أرواح شهداء الثورة الجزائرية بمقام الشهيد.



الجزائر 9 مايو 2017 ( وال)- ترحم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني \" فايز السراج \" اليوم الثلاثاء بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة,

على أرواح شهداء الثورة الجزائرية أمام النصب التذكاري المخلد للشهداء.

وقام \" السراج \" خلال زيارته التي رافقه فيها وزير الشؤون المغاربية

والاتحاد الإفريقي \"عبد القادر مساهل\" بوضع إكليل من الزهور أمام النصب

التذكاري للشهداء كما وقف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء الثورة

التحريرية.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فايز السراج \" قد وصل

في وقت سابق اليوم بالجزائر في زيارة عمل تدخل في إطار التشاور الدائم

بين البلدين قصد التوصل إلى حل سياسي دائم للازمة الليبية .



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