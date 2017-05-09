رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يترحم على أرواح شهداء الثورة الجزائرية بمقام الشهيد.
الثلاثاء ، 09- 05- 2017 - 15:03:00
\nالجزائر 9 مايو 2017 ( وال)- ترحم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق \nالوطني \" فايز السراج \" اليوم الثلاثاء بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة, \nعلى أرواح شهداء الثورة الجزائرية أمام النصب التذكاري المخلد للشهداء.\nوقام \" السراج \" خلال زيارته التي رافقه فيها وزير الشؤون المغاربية \nوالاتحاد الإفريقي \"عبد القادر مساهل\" بوضع إكليل من الزهور أمام النصب \nالتذكاري للشهداء كما وقف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء الثورة \nالتحريرية.\nوكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فايز السراج \" قد وصل \nفي وقت سابق اليوم بالجزائر في زيارة عمل تدخل في إطار التشاور الدائم \nبين البلدين قصد التوصل إلى حل سياسي دائم للازمة الليبية .\n \n ... (وال) ...